Camera ardente a Milano per Giorgio Armani: via preferenziale per i dipendenti

Milano si prepara a dare l'addio a Giorgio Armani, che ne è stato un simbolo di eccellenza. Sabato mattina alle 9 aprirà la camera ardente all'Armani/Teatro in via Bergognone, accanto al suo quartier generale e al Silos, il museo che ospita la mostra sui suoi vent'anni di alta moda con Armani Privé. Resterà aperta fino alle 18 e con lo stesso orario anche domenica in modo che chiunque voglia possa dargli l'ultimo saluto. Lo hanno fatto attraverso ricordi o necrologi tanti colleghi del Made in Italy, da Miuccia Prada a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ma anche della moda francese a partire da Bernard Arnauld, il presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, che include Vuitton e Dior.

Tutti potranno mettersi in fila ma, per volere dello stesso Armani, anzi del signor Armani, ci sarà una via preferenziale per i dipendenti. E proprio loro oggi lo ricordano con stima e affetto. "ci trattava bene, ci salutava e non ci faceva caricare nemmeno le sue valigie in auto - ha ricordato un dipendente dell'Hotel Armani -. Era davvero un gentiluomo che ci mancherà moltissimo".

Intanto, si apprende da fonti vicine al Gruppo Armani che bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dell'impero Armani dopo la scomparsa del suo fondatore e creatore. Il testamento di Giorgio Armani, verrà infatti aperto nei giorni successivi alla celebrazione dei funerali, in programma lunedì prossimo. Allo stilista piacentino, scomparso a 91 anni, viene attribuito un patrimonio personale superiore ai 12 miliardi di dollari.