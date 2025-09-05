Allerta ordine pubblico a Modica, dieci consiglieri invocano interventi

Allerta ordine pubblico nel centro storico di Modica: la rissa di martedì sera con 6 giovani stranieri individuati e denunciati dalla Polizia, accende il dibattito politico. Dieci consiglieri comunali facenti capo al deputato regionale della DC, Ignazio Abbate ( Elena Frasca, Paolo Nigro, Alessio Ruffino,

Giovanni Alecci, Miriam Franzò, Giammarco Covato, Rita Floridia, Piero Covato, Massimo Caruso e Daniele Scapellato) hanno presentato al Comune una proposta di ordine del giorno avente ad oggetto “Misure per la sicurezza urbana a Modica”. L’obiettivo è anche quello di tutelare l'immagine della città Patrimonio UNESCO.

“I consiglieri – si legge in una nota - hanno più volte evidenziato nei mesi scorsi l’esistenza di un problema sicurezza a Modica, sollecitando la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, senza tuttavia ottenere un effettivo riscontro alle richieste avanzate. Adesso, alla luce degli ultimi fatti di cronaca e del grido d’allarme lanciato dai cittadini modicani, dalle associazioni di categoria e dagli Enti del Terzo Settore, ritengono sia necessario che il Sindaco e la Giunta comunale di Modica adottino tutte le misure utili a garantire un contesto sociale sicuro e, prima ancora, prevenire i fenomeni criminosi e gli atti di inciviltà”.

I consiglieri evidenziano come i residenti di vari quartieri di Modica abbiano segnalato e denunciato vari episodi di illegalità diffusa, atti delinquenziali e vandalici, chiedendo un intervento dell’Amministrazione comunale ed una presenza maggiore delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

I dieci consiglieri sollecitano la convocazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con una riunione che possa tenersi nell’aula consiliare di Modica, al fine di programmare un piano di sicurezza urbana integrato a lungo termine nell’intero territorio comunale. “Necessario – afferma la nota - potenziare il sistema di videosorveglianza nel territorio comunale; implementare progetti e azioni di riqualificazione e rivitalizzazione del Centro storico e di altri spazi urbani, coinvolgendo i rappresentanti del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria, nonché i referenti delle comunità di stranieri residenti a Modica; costituire un Tavolo di monitoraggio periodico sul tema sicurezza con i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari”.

Si tratta di misure più volte invocate alle quali sarebbe opportuno aggiungere una rete di controlli nel territorio (anche con la presenza non invadente dei militari) che non può prescindere dall’incremento dell’organico delle forze dell’ordine. E, soprattutto, dalla ricostituzione del corpo dei Vigili urbani: non è pensabile che una città come Modica possa contare su un organico di Polizia locale costituito da non più di 7/8 agenti operativi in un territorio vastissimo e densamente abitato. Se ci sono ostacoli ad assunzioni o concorsi a causa del dissesto del Comune, non devono esserci ostacoli per garantire sicurezza ai cittadini e decoro alla Città!