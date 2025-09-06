ou
Squalo sbrana e uccide un surfista a Sydney

Scicli, "Autori & libri conversando a Sampieri": presentato libro su Anna Marchesini

CulturaRagusa

Tante curiosità mai svelate, aneddoti inediti, un carattere fumantino: è il mondo che Daniela Montemagno con la sua opera “Anna Marchesini una e trina” (Ed. Sabinae). Ne ha discusso con la giornalista Monica Cartia nell’ambito degli appuntamenti di “Autori & Libri, conversando a Sampieri”.
Anna Marchesini è scomparsa nel 2016 all’età di 63 anni. Donna e artista libera, testarda e decisa sulle cose da fare, ha irriso il mondo dei potenti – le sue performance sono state oggetto di interrogazioni parlamentari- il suo carattere spigoloso e spesso intrattabile non la rendeva simpatica al variegato e adulante universo dello star system. Vita privata blindatissima, si sa che ha una figlia da un matrimonio non durato a lungo, la famiglia che non collabora a rendere pubblico il patrimonio documentale dell’attrice rendono il personaggio ancora oggi enigmatico e poco esplorato. Daniela Montemagno, che già si è occupata delle biografie di Romolo Valli e Gigi Proietti, si è lanciata in questo progetto non senza difficoltà ma con un esito brillante.
Con il duo Lopez – Solenghi la Marchesini ha scritto una delle pagine più memorabili della satira televisiva in Italia. La sua assenza segna oggi lo spirito di questo tempo dove il pensiero critico e il mettere sulla piazza le debolezze e gli eccessi del potere trovano sempre meno cittadinanza nelle performance dell’arte umoristica.
ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE, Domenica 7 settembre ore 19.00 al Pata Pata con la presentazione del libro del prof. Nicolò Carnimeo “La nave di Fuoco”. L’autore converserà con lo scrittore Nicola Colombo.
Nella foto, da sinistra: Montemagno e Cartia

