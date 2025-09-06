Catania, blitz della Polizia a San Cristoforo: scoperte piazze di spaccio

Passato al setaccio, a Catania, il quartiere San Cristoforo: in campo oltre cinquanta poliziotti che hanno presidiato e cinturato le strade e le viuzze della zona. Gli agenti con i cani antidroga hanno compiuto diversi blitz in alcuni edifici di via Gramignani e via Murifabbro, dove già in passato sono state scoperte alcune piazze di spaccio. All’arrivo dei poliziotti, le sentinelle hanno messo in allarme gli spacciatori che, in pochi istanti, hanno tentato di sbarrare ogni accesso in due palazzi attraverso porte blindate, chiuse dall’interno con chiavistelli.

Il tentativo di eludere i controlli è sfumato grazie all’intervento dei vigili del fuoco che hanno rimosso gli ostacoli, consentendo ai poliziotti di passare al setaccio tutti gli angoli dei due immobili dotati di un sistema di videosorveglianza e di porte in ferro. Dentro è stata scoperta una crack room al cui interno c’erano degli assuntori, uno dei quali è stato trovato con una dose di crack. Nel frattempo, i pusher si sono dileguati scappando dai tetti delle case. I due immobili sono stati sequestrati.

Ispezioni anche in due stalle risultate prive di autorizzazioni. In una delle due, in via Leontini, sono stati trovati due cavalli, di cui uno privo di codice identificativo; gli animali sono stati affidati a una struttura idonea e il titolare è stato multato per 6.500 euro per mancanza del codice stalla, del test anemia infettiva e del codice identificativo. Nella seconda stalla, in via Siracusa, invece, sono stati sequestrati a carico di ignoti, in quanto non è stato possibile risalire al titolare, altri due cavalli che sono stati affidati a una ditta specializzata.

(Foto Siciliaweb)