Squalo sbrana e uccide un surfista a Sydney

Furti in spiaggia, due denunciati a Mazara del Vallo

CronacaTrapani

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per furto aggravato in concorso, un 36enne e un minorenne, entrambi di nazionalità straniera. Nel corso di un servizio di pattuglia sul territorio, i militari intervenivano lungo il litorale "fata morgana" dove alcuni bagnanti avevano segnalato il furto di zaini e marsupi dalla spiaggia ad opera di due persone poi fuggite. Giunti sul posto, i militari hanno fermato e identificato il presunto autore del reato, ricercando il presunto complice che, grazie alla descrizione fornita dai bagnanti, è poi stato rintracciato e fermato poco dopo. La refurtiva sottratta è stata restituita ai legittimi proprietari.

