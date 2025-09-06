Controlli nel centro storico di Noto, denunciati madre e figlio: lui era ubriaco

Agenti della Polizia di Stato, del Commissariato di Noto, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio, svolti dalla Volante e dalle pattuglie appiedate nel centro storico della città barocca, hanno denunciato una donna per violenza a pubblico ufficiale e il figlio per guida in stato di ebbrezza alcolica. I Poliziotti netini, notando il giovane, classe 1975, già conosciuto alle forze di polizia, transitare alla guida di un’autovettura, lo hanno fermato e sottoposto ad un controllo. Dai primi accertamenti si è avuto modo di rilevare che il quarantanovenne reiterava il reato di guida senza la patente e, sottoposto anche al test alcolemico, è risultato essere alla guida in stato di ebbrezza alcolica, comportamento non nuovo per l’uomo, che è stato nuovamente denunciato per tale reato. L’autovettura, di proprietà della madre, trovata sprovvista di copertura assicurativa, con la revisione scaduta e priva di carta di circolazione, è stata sequestrata. Sul luogo del controllo è giunta, poco dopo, la madre del denunciato che, nell’intento di non far completare gli atti di polizia agli agenti, colpiva un poliziotto della volante con un violento schiaffo al volto. I due, condotti in ufficio per una completa identificazione, dopo le incombenze di legge, sono stati denunciati. Inoltre, gli agenti del Commissariato netino hanno sanzionato amministrativamente un giovane, sorpreso in pieno centro ove insistono i locali della movida, in possesso di una modica quantità di marijuana che lo stesso, alla vista della Polizia, cercava di occultare maldestramente in una tasca dei pantaloni.