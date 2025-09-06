Rapinati in casa ad Alcamo, arrestato uno straniero

Rapina in casa nella notte ad Alcamo, nel Trapanese. Una coppia di 58enni è stata svegliata da rumori sospetti e ha trovato in casa un uomo, di nazionalità straniera, intento a sottrarre gioielli e denaro. I coniugi hanno immediatamente chiamato il 112 e una pattuglia dei carabinieri è riuscita a bloccare l'uomo che, dopo aver tentato di fuggire dal balcone e dal tetto dell'abitazione, ha aggredito i due carabinieri. L'uomo, 46 anni, è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.