Tennis, al via a Ct Palermo l'11esima edizione del 'Trofeo Antonino Mercadante'

Tornano a sfidarsi sui campi del Ct Palermo, che nel 2026 festeggerà il centenario, i campioni del domani, pronti a regalare spettacolo nel corso dell'undicesima edizione del "Trofeo Antonino Mercadante", prova del Circuito Itf under 18 maschile e femminile di categoria 100. "E' un grande orgoglio per il nostro Circolo ospitare questo torneo giovanile intitolato all'ingegnere Antonino Mercadante (ex presidente del Ct Palermo ndr.). Negli anni hanno preso parte a questa manifestazione giovanile tennisti e tenniste che oggi figurano nella top 100 Atp e Wta, un nome su tutti quello di Jannik Sinner. Mi piace anche constare che nell'albo d'oro compaia il nome del nostro atleta di punta vale a dire Gabriele Piraino", ha affermato Alessandro Lazzaro, presidente del Circolo del Tennis Palermo. Domenica 7 e lunedì 8 si giocheranno le qualificazioni; martedì 9 il via ai tabelloni principali; domenica 14 settembre invece si disputeranno le finali dei tornei di singolare.