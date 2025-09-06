Le trovano in casa un chilo di cocaina e munizioni: 24enne arrestata a Gela

Droga e munizioni in casa. Una donna di 24 anni è stata arrestata dai carabinieri di Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, i militari hanno trovato 5 buste contenenti un chilo di cocaina, 1,13 grammi di marijuana, 1.775 euro in contanti e materiale vario per il taglio e confezionamento della droga. La donna inoltre è stata denunciato per detenzione abusiva di munizionamento: sopra un mobile della mansarda infatti erano nascoste 105 cartucce calibro 9x21 e 23 cartucce calibro 7,65. La 24enne è stata condotta nel carcere femminile di Agrigento. Il gip del tribunale di Gela ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.