Modica, domenica 21 torna "Gusto in mostra" con l'evento "Io, Renato Guttuso": arte visiva ed enogastronomia

Domenica 21 settembre alle ore 20.30, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica ritorna Gusto in mostra, evento collaterale legato alla mostra Io, Renato Guttuso a cura di Giuliana Fiori e Anna Papale. Sarà, infatti, possibile visitare - previa prenotazione (obbligatoria) - il percorso espositivo della mostra e poi partecipare a un’esperienza di gusto firmata da importanti chef del territorio che, partendo dalla suggestione di una o più opere, creeranno un piatto ad hoc cui verrà associato anche un vino.

Il doppio appuntamento con l’arte visiva e l’enogastronomia d’eccellenza si arricchisce della presenza di un nuovo chef, Gabriele Camiolo, infatti, per l’edizione settembrina, gli chef non saranno cinque, bensì sei. Sei chef - Francesca Barone, Gabriele Camiolo, Accursio Craparo, Claudio Ruta, Lorenzo Ruta, Luca Stracquadanio - e sei diversi abbinamenti di vino tutti pensati per arricchire la visita alla mostra Io, Renato Guttuso. Ogni creazione gastronomica sarà accompagnata da un vino, accuratamente scelto dal Maestro Assaggiatore e delegato Onav - Modica Giorgio Solarino.

Durante la serata sarà possibile conoscere e assaporare i piatti creati appositamente per la mostra che, di fatto, li ha ispirati. Il filo comune tra il progetto d’arte visiva e l’evento collaterale legato all’arte gastronomica sono i racconti di Sicilia e della sua cultura che passano attraverso le opere di Renato Guttuso, il territorio, la conoscenza del passato e del presente e la proiezione al futuro.

Dal piatto di Francesca Barone “Cipolla, pane e fave” (cipolla brasata al vino rosso con pane croccante all’orzo e fave fritte) a quello di Gabriele Camiolo “Mele di Vucciria” (mele, frutta secca, sedano, agrodolce) e a “Espressione del cibo popolare" (polpette di pane al pomodoro) di Accursio Craparo; ed ancora dal piatto di Claudio Ruta “Tre persone che guardano l’eruzione dell’Etna” (mozzarella, pomodoro e…) a quello di Lorenzo Ruta “Parmigiana di melanzane (melanzana glassata con fondo di cipolla, estrazione di pomodori, spalmabili di Ragusano e crema di basilico) e, infine, quello di Luca Stracquadanio “Spicy Avocado Tuna Tartare” (avocado speziato con tartare di tonno e insalata di alghe wakame con sesamo di Ispica). Ogni Chef realizzerà, inoltre, un dolce sempre ispirato alla mostra che verrà svelato nel corso della serata del 21 settembre, mentre Giorgio Solarino proporrà una selezione di vini siciliani che accompagneranno ogni singolo piatto.