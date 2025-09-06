Modica, lutto nello sport siciliano: è morto Michele Cecere: aveva 81 anni

Lutto per lo sport siciliano: è morto a Modica, all'età di 81 anni, Michele Cecere, sportivo di varie discipline, precursore della pallavolo. Originario di Vittoria, negli Anni Settanta si trasferì a Modica e una delle sue prime creature fu la squadra di pallavolo "Eridania": una scommessa vinta e che si sarebbe rilevata fondamentale per la diffusione della disciplina in città. I primi allenamenti li guidò nella palestra del Liceo Classico: l'impegno e la passione supplivano alla mancanza di strutture adeguate. Sotto la guida di Michele Cecere si sono formati molti atleti modicani. Insieme alla moglie, Cecilia Pitino, ha promosso numerose attività ginniche che hanno dato vita al movimento delle palestre cittadine a Modica, fondato sull’idea che lo sport sia un veicolo essenziale per il benessere e la salute.

Nel corso della sua vita, Cecere ha formato e ispirato intere generazioni di giovani. Insieme alla moglie e alle figlie Cristina e Silvia, ha contribuito a creare un tessuto sportivo che ancora oggi arricchisce la città.

I funerali si svolgeranno lunedì 8 settembre alle 10 nella chiesa di Santa Maria di Betlem. Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.

(Foto RTM)