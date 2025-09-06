Siracusa, trovato morto il diportista 73enne scomparso in mare

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Antonino Cusmano. Il 73enne era uscito in mare con la sua imbarcazione il 1° settembre scorso alle ore 12.15 dal porto Fossa di Marzamemi, senza fare più rientro. Sin dal primo momento, la famiglia era riuscita a localizzare il cellulare e si era mobilitata con le ricerche, grazie al supporto di volontari che avevano scandagliato diverse zone. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella zona di Punta Rio, a Portopalo di Capo Passero.

"Ringrazio tutti per la vicinanza e l'aiuto prestato", scrive la figlia Alessandra sui social.