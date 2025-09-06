ou
Tmb ed il 'Sistema Carta', Annino svela le magagne del 'reuccio' di Melilli

Form di ricerca

Siracusa, trovato morto il diportista 73enne scomparso in mare

CronacaSiracusa

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Antonino Cusmano. Il 73enne era uscito in mare con la sua imbarcazione il 1° settembre scorso alle ore 12.15 dal porto Fossa di Marzamemi, senza fare più rientro. Sin dal primo momento, la famiglia era riuscita a localizzare il cellulare e si era mobilitata con le ricerche, grazie al supporto di volontari che avevano scandagliato diverse zone. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella zona di Punta Rio, a Portopalo di Capo Passero.
"Ringrazio tutti per la vicinanza e l'aiuto prestato", scrive la figlia Alessandra sui social.

