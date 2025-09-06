ou
Enzo Bianco, ponte sullo stretto opera utile ma a determinate condizioni

PoliticaMessina

"Il Ponte sullo Stretto è un'opera utile a condizione che si realizzi, come si sta in gran parte facendo, non dico l'alta velocità, ma la velocizzazione della linea da Salerno a Reggio Calabria e della tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina. Questa, ci tengo a dirlo, è la mia posizione da decenni". Così Enzo Bianco intervistato dal quotidiano La Sicilia. Per quel che riguarda la politica del Partito Democratico, Bianco afferma: "Nel dna del Pd c'è un profilo riformatore che oggi vedo attenuato, se non addirittura smarrito. Il nostro Pd è nato accogliendo, oltre che la sinistra, anche numerosi esponenti del cattolicesimo democratico, come lo stesso Delrio, delle tradizioni socialista, liberaldemocratica, repubblicana, ambientalista. Oggi, nel Pd, questo patrimonio di idee e di valori è stato fortemente contratto e limitato.
Ha visto che succede alle Feste dell'Unità? Non ci invitano, non ci fanno esprimere le nostre idee. Ma come fai a non far parlare uno come Fassino?".

