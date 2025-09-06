Agrigento, tre agenti penitenziari aggrediti da detenuti

Tre agenti di Polizia penitenziaria sono stati aggrediti e feriti da detenuti all'interno del carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento. "Lo avevamo detto anche al Provveditore Regionale Maurizio Veneziano nei vari incontri - dichiarano i Segretari Regionali Nicolò Lauricella (Sinappe) Gioacchino Veneziano (UilPa Polizia Penitenziaria) Francesco D'Antoni (Uspp) - che il carcere Pasquale di Lorenzo di Agrigento non era un'isola felice, ma la situazione gestionale ed operativa veniva aggravata perché da mesi c'è una impasse nelle relazioni sindacali" "Dal 2 di settembre a ieri, 5 settembre, il carcere di Agrigento è diventato un campo di battaglia dove i caduti sono solo i lavoratori in divisa che non hanno garanzia di essere tutelati - aggiungono -. Abbiamo registrato una escalation di aggressioni da parte di due detenuti italiani, ristretti per reati comuni, che per futili e pretestuosi motivi, hanno aggredito causando il ferimento di tre operatori, che trasportati al pronto soccorso del nosocomio agrigentino con prognosi di due di 14 e uno di 8 giorni;

l'operatore di polizia più grave pare abbia una lesione dell'arcata sopracciliare"