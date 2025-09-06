Palermo, cane rifiutato su autobus, Ferrandelli: inviata nota ad Amat

"Ho letto con attenzione la nota con la quale una nostra concittadina ha segnalato l'impossibilità di poter trasportare il proprio cane sull'autobus dell'Amat in servizio durante "l'acchianata" a S.Rosalia. Non restando indifferente e non nascondendo anche un certo imbarazzo, sento di dovermi scusare personalmente per quanto accaduto e al contempo di comunicare che sono intervenuto tempestivamente affinché episodi del genere non abbiano più a verificarsi". Lo dice, in una nota, l'assessore al Benessere Animale del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli. "Ho inviato una nota alla dirigenza di Amat al fine di assicurarmi che venga adeguato il regolamento all'articolo 27, punto 4 della legge regionale n.15 del 3 Agosto 2022 " Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo." e che comunque la legge venga applicata durante l'erogazione dei servizi alla cittadinanza".