Schianto nella notte sulla Ispica-Pachino: perde la vita un 24enne

Zelensky: non andrò a Mosca, Putin invece venga a Kiev

Fatti&Notizie

Zelensky per la prima volta ha esplicitamente respintol'invito-sfida di Putin ad andare a Mosca per un incontro faccia a faccia, affermando che semmai potrà essere il leader del Cremlino a 'venire a Kiev'. Il presidente ucraino lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente americana Abc News. 'Putin può venire a Kiev', ha detto Zelensky. 'Io non posso andare a Mosca quando il mio Paese è sotto attacco missilistico, ogni giorno. Non posso andare nella capitale d iquesto terrorista. Putin lo capisce'.

