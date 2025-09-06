Leoncavallo, in 20mila al corteo: petardi in piazza Duomo e manifestanti su statua Vittorio Emanuele II

La testa del corteo in solidarietà al centro sociale Leoncavallo, sgomberato lo scorso 21 agosto, ha raggiunto piazza Fontana, dove la Questura di Milano aveva prescritto che la manifestazione, a cui stanno partecipando oltre 20mila persone, terminasse. All’arrivo del corteo la polizia in assetto antisommossa presidiava l’accesso su piazza Duomo.

I manifestanti hanno inneggiato cori contro le forze dell’ordine e contro il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, chiedendo di poter passare. Dopo pochi minuti le forze dell’ordine hanno aperto un varco, consentendo l’ingresso del corteo in piazza Duomo. Fuochi d’artificio, petardi e lacrimogeni sono stati sparati nella piazza e un gruppo di manifestanti è salito sulla statua di Vittorio Emanuele II al centro della piazza, su cui è stato affisso lo striscione “Giù le mani dalla città”.

Uova e petardi contro la prefettura, blitz al monumento ai caduti

Durante la manifestazione un gruppo si è scostato dal serpentone, al passaggio da piazza Tricolore, per imboccare corso Monforte, dove ha sede la prefettura. Mantenendo una certa distanza dal cordone, i manifestanti hanno lanciato uova e petardi contro Palazzo Diotti, che era presidiato dalle forze dell’ordine. Più tardi, al passaggio in piazza Cinque Giornate, un secondo blitz sul monumento ai caduti, interessato da lavori di restauro. Sulle impalcature che proteggono il monumento è stato scritto “Giù le mani dagli spazi sociali”.