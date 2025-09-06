Manifestazione della Cgil pro Global Sumud Flotilla a Catania

Sono circa trecento le persone radunate a Catania per la manifestazione, organizzata dalla Cgil, a sostegno della Global Sumud Flotilla in missione per portare aiuti al popolo di Gaza.

Davanti a Villa Bellini sventolano le bandiere palestinesi, della pace e anche uno striscione con la scritta 'no genocidio, fermiamo Israele'.

"La Sicilia continua a mandare un segnale importante, questa è una terra di pace - dice il segretario regionale della Cgil in Sicilia, Alfio Mannino - La grande azione umanitaria che la Global sta mettendo in campo è un fatto importante che noi accompagneremo con tutte le nostre forze.

Non solo c'è un risveglio dell'intero movimento pacifista ma dentro questo scenario ci sono soprattutto le nuove generazioni. Ciò significa che ci sono temi particolarmente sentiti. La cosa che più ci preoccupa è che c'è uno scarto ampio tra i sentimenti presenti tra giovani, lavoratori e lavoratrici e il comportamento delle istituzioni nazionali ed europee".