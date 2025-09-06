Furti nella chiesa di Piana a Gioia Tauro, una denuncia

I carabinieri della Compagnia di Taurianova, a conclusione di un'indagine condotta insieme alla Polizia di Stato, hanno denunciato un uomo do 49 anni per una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni di alcune chiese della piana di Gioia Tauro.

L'indagine è iniziata subito dopo le denunce presentate dai parroci, in seguito alle quali sono stati installati sistemi di videosorveglianza nei luoghi di culto.

Le immagini riprese dalle telecamere hanno consentito così ai militari di ricostruire con precisione i movimenti del presunto responsabile e di collegarlo a diversi episodi, fornendo elementi decisivi per la sua identificazione.

Tra i casi contestati c'è il furto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo a Taurianova, dove erano stati sottratti oggetti sacri, tra cui pissidi contenenti ostie consacrate, gesto che aveva provocato profondo sdegno nella comunità locale.

L'indagato è stato, quindi, segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi, che ha avviato un'inchiesta.