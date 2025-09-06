Sequestrata droga e 50 cellulari nel carcere di Cosenza

Stamattina, nel carcere di Cosenza, sono stati sequestrati cinquanta cellulari e cinquanta grammi di hascisc e cocaina.

A renderlo noto, con un comunicato, é il sindaco di polizia penitenziaria Sappe.

"Da tempo - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale - lanciamo l'allarme sul carcere di Cosenza per le condizioni di sicurezza inadeguate e per l'abbandono in cui versa il personale di polizia penitenziaria.

La nostra recente visita ci aveva consentito di constatare le situazioni lamentate dal personale che rappresentiamo. Riteniamo che sia giunto il momento di avvicendare con immediatezza i vertici del carcere cosentino, considerata l'inadeguatezza che hanno dimostrato sia nella gestione della sicurezza del carcere, sia nelle relazioni con una consistente parte del personale, non solo di polizia".