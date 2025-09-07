Aerei israeliani nella base di Sigonella, il PD: Schifani faccia chiarezza

“La Sicilia non può e non deve essere trasformata in una piattaforma logistica e di intelligence per operazioni belliche condotte da altri Stati. Chiediamo massima trasparenza e chiarezza al governo nazionale sulla presenza e sulle attività di aerei militari israeliani nello spazio aereo siciliano e nella base di Sigonella”. Valentina Chinnici, deputata del Partito democratico all’Ars e vice segretaria regionale del Pd, presenta un’interrogazione urgente al governatore Renato Schifani, sottoscritta da tutti i deputati del suo gruppo.

Diversi organi di stampa nazionale e locale hanno parlato dell’utilizzo della base di Sigonella e dello spazio aereo siciliano da parte di velivoli militari israeliani da ricognizione (spy planes) e di supporto (KC-130H), potenzialmente connessi al conflitto nella Striscia di Gaza. “La base di Sigonella – sottolinea Chinnici – è regolata da rigorosi accordi bilaterali Italia-Usa che ne disciplinano l’utilizzo nel pieno rispetto della sovranità nazionale e del quadro normativo italiano. Israele non è membro della Nato, quindi qualsiasi sua attività sul nostro territorio deve essere valutata alla luce degli accordi bilaterali e del diritto internazionale, richiedendo un livello di scrutinio ancor più rigoroso. La Regione siciliana ha il sacrosanto diritto-dovere di vigilare su quanto avviene sul proprio territorio, soprattutto quando si tratta di attività militari che coinvolgono potenze straniere e che potrebbero avere dirette implicazioni sulla sicurezza dei cittadini siciliani e sulla stabilità del Mediterraneo”.

Sullo stesso piano la protesta del Movimento 5 stelle: “La Sicilia non è funzionale alle guerre. Non è ammissibile che sul nostro territorio atterrino aerei israeliani, impegnati in aree di crisi, dove si è perso anche il senso dell’umanità, come a Gaza. Il presidente della regione Renato Schifani informi il parlamento siciliano su ciò che sta succedendo nella base di Sigonella, dove sono stati segnalati aerei militari di Tel Aviv senza alcuna spiegazione formale”, dice Roberta Schillaci, vice capogruppo del M5s all’Ars.

Intanto a Catania oltre tremila persone hanno attraversato la città da via Etnea – con partenza all’ingresso di Villa Bellini – fino alla prefettura a sostegno della Global Sumud Flotilla, l’iniziativa internazionale non violenta che nei prossimi giorni tenterà di rompere l’assedio imposto a Gaza.