Calcio, il Catania cala il poker con il Monopoli: tutte azzeccate le scelte dell'allenatore Toscano

SportCatania

Tre vittorie, undici gol fatti, zero subiti. Il Catania doma anche il Monopoli. Finisce 4-0 dopo una partita giocata con grande attenzione e capacità di aggredire gli spazi nel primo tempo e chiusa nella ripresa dopo l’unico periodo (circa un quarto d’ora) in cui gli ospiti riescono a creare grattacapi ai rossazzurri, salvati da un grande intervento di Dini. Un ottimo avvio di campionato in attesa di Caturano, ancora in panchina per tutta la durata dell’incontro. Ma con un Lunetta strepitoso nel secondo tempo, le scelte di Toscano sono tutte azzeccate.
CATANIA-MONOPOLI 4-0
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi (24′ st Allegretto), Di Gennaro (42′ st Stoppa), Pieraccini; Casasola, Corbari (1′ st D’Ausilio), Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli (38′ st Martic); Forte (24′ st Lunetta). In panchina: Bethers, Coco, Raimo, Quiroz, Caturano. Allenatore: Toscano.
MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini (39′ st Ronco); Valenti (17′ st Volpe), Scipioni, Battocchio (25′ pt Bordo), Greco (17′ st Longo), Imputato (40′ Rossi); Fall, Tirelli. In panchina: Albertazzi, Bizzotto, Angileri, Cascella, Lattanzi, Oyewale. Allenatore: Colombo.
ARBITRO: Poli di Verona.
RETI: 24′ pt Ierardi; 34′ st Cicerelli (rig), 38′ st Aloi, 53′ st Lunetta.
NOTE: spettatori 17.495. Ammoniti Corbari, Di Gennaro, Piccinini, Greco. Angoli: 3-4. Recupero: 2′ pt; 7′ st.

