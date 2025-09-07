Calcio, il Modica a Palazzolo per il ritorno di Coppa Italia

Prima trasferta ufficiale della stagione per il Modica impegnato in Coppa Italia contro la Sport Club Palazzolo in una sfida da dentro o fuori con due risultati su tre. La gara di andata fu ricca di emozioni ma avara di gol, ai rossoblù è bastato un gol di Savasta su rigore per chiudere la pratica al Vincenzo Barone, risultato che sicuramente mette la formazione di Raciti in una posizione di vantaggio ma che non lascia dormire sonno tranquilli con una distanza troppo esigua tra le parti ed un fattore campo importante per i gialloverdi.

Settimana di lavoro, dunque, dentro e fuori dal campo. Allenamenti serrati al quale ha partecipato anche il nuovo bomber Bonanno, così da migliorare ancora l’intesa con i compagni e trovare minuti sul rettangolo verde. Chi è arrivato da poco ma già arruolato è Simone Brugaletta, pronto a difendere il vantaggio maturato all’andata con i propri compagni di reparto.

Ecco l’elenco dei convocati di mister Raciti per la gara di Domenica 7 Settembre alle ore 16:00 allo Stadio Comunale “Scrofani - Salustro” di Palazzolo Acreide:

Portieri: Romano, Calabrese.

Difensori: Missoud, Cappello, Mallia, Brugaletta N., Brugaletta S., Ventura, Zannini, Intzidis Curulla, Mbaye.

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Kondila, Incatasciato, Maimone, Sessa, Asero, Misseri.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Susino, Bonanno.