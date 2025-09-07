ou
Schianto nella notte sulla Ispica-Pachino: perde la vita un 24enne

CronacaRagusaSiracusa

Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato sulla Provinciale Ispica-Pachino. A perdere la vita un ragazzo marocchino di 24 anni. Viaggiava su un'auto guidata dal padre. Il ragazzo ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Modica. Inutili gli sforzi dei medici per salvargli la vita: il giovane è morto nel pomeriggio di sabato. Indagini per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Il ragazzo abitava a Ispica insieme al padre e al fratello.

