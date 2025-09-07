Fa shopping con un bancomat rubato: denunciata nel Catanese

I carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, hanno denunciato una 32enne di origini straniere per "ricettazione" e "indebito utilizzo di carte di credito". In particolare, i militari, ricevuta la denuncia lo scorso mese di marzo per il furto di carta bancomat, sporta da un 20enne catanese abitante ad Acireale, hanno subito avviato le indagini individuando, in breve tempo, la responsabile del reato.

Il 20enne ha raccontato ai militari che, in un pomeriggio, aveva ricevuto tre messaggi sul proprio telefono relativi a tentativi di operazioni non riuscite con la sua carta prepagata. A quel punto aveva cercato il portafogli, all'interno del quale conservava la carta, ma non era riuscito a trovarlo, rendendosi così conto di averlo perso. A quel punto ha provveduto a bloccare immediatamente la carta; successivamente, tuttavia, si è accorto che qualcuno l'aveva già utilizzata per effettuare degli acquisti, come lui stesso ha potuto verificare poco dopo, controllando la lista dei movimenti dal cellulare. I militari hanno rintracciato la donna nel Messinese, dove risiede. Il confronto tra la sua effigie e le immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza ha restituito una piena corrispondenza, pertanto la 32enne è stata deferita dai militari dell'Arma all'Autorità Giudiziaria.