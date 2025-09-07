Fuochi d'artificio per festeggiare un compleanno: 2 denunce a Catania

Volevano festeggiare il compleanno di una ragazza del gruppo e per questo hanno pensato di sparare in strada i fuochi d’artificio, ma il loro piano è andato in fumo grazie all’intervento della Polizia di Stato, che, dopo averli scoperti, ha denunciato due giovani catanesi, di 24 e 28 anni, per accensioni ed esplosioni pericolose sulla pubblica via.

Ad individuarli - ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva - sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima” durante l’attività di controllo del territorio. Nello specifico, in prossimità della mezzanotte, transitando sul viale Mario Rapisardi, l’attenzione degli agenti è stata attirata dallo scoppio di numerosi fuochi d’artificio.

Dopo aver individuato il luogo di provenienza dei fuochi pirotecnici, una piazzetta nelle vicinanze, si sono rapidamente avvicinati per effettuare un controllo.

Giunti sul posto hanno notato la presenza di un gruppo di giovani, i quali alla vista dei poliziotti, con uno scatto fulmineo, hanno tentato di dileguarsi, cercando di disperdersi tra le vie del quartiere.

Tuttavia, gli agenti sono riusciti comunque a bloccare i due che si sono giustificati raccontando di aver acceso quei fuochi per festeggiare il compleanno di una loro amica.

Sul posto gli agenti hanno rinvenuto il contenitore di una batteria di 100 tubi monocolpo, categoria F2, esplosi senza aver avuto riguardo delle necessarie cautele imposte dalla normativa vigente.

I due ragazzi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose, per avere acceso fuochi d’artificio in un luogo abitato, su una pubblica via e alla presenza di più persone.