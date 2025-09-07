ou
ULTIME NOTIZIE

Ponte sullo Stretto, Salvini: "In settimana dossier alla Corte dei Conti"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Relitto israeliano a Lampedusa, ipotesi satellite o serbatoio d'aereo

Relitto israeliano a Lampedusa, ipotesi satellite o serbatoio d'aereo

CronacaAgrigento

Un relitto cilindrico metallico di circa 5 metri, con un diametro di un metro e mezzo, è stato avvistato ieri pomeriggio a circa 8 miglia da Capo Ponente, fra le isole di Lampione e Lampedusa, dal motopeschereccio Andrea Doria.
Fatta la segnalazione, è intervenuta una motovedetta della guardia costiera.
Sulle fiancate laterali del relitto risulta un logo stilizzato, della space administration israeliana (Minhalat HaHalal), che fa parte del ministero della Difesa e si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti, e una scritta ebraica.
I controlli effettuati fino a ieri sera hanno escluso la presenza di tracce di materiale esplosivo e radioattivo.
Potrebbe trattarsi del residuo di un satellite o il serbatoio supplementare di un aereo.
L'area del ritrovamento risulta essere monitorata dalla guardia costiera di Lampedusa che è, al momento, in attesa di indicazioni per le operazioni di recupero.

Potrebbero Interessarti