Bloccato con un ciclomotore rubato: arrestato a Catania

È stato colto in flagranza dalla Polizia di Stato mentre spingeva un motociclo rubato poco prima. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti per furto aggravato e denunciato per possesso di strumenti atti allo scasso.

Questa vicenda ha come protagonista un 42enne marocchino, pregiudicato, sorpreso dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, impegnati in uno dei tanti servizi di controllo e di pattugliamento del territorio finalizzati a prevenire fenomeni di criminalità e illegalità diffusa. Infatti, nelle ultime settimane, anche in considerazione del periodo estivo, la Questura ha rafforzato le attività di monitoraggio e vigilanza nei diversi quartieri della città in modo da scongiurare la commissione di reati predatori, reati contro il patrimonio e lo spaccio di droga.

In particolare, i poliziotti, transitando per viale Andrea Doria, hanno notato l’uomo, con indosso una borsa a tracolla, intento a spingere un motociclo in direzione Misterbianco.

Non appena notata la pattuglia, il 42enne, tentava di eludere il controllo, ma tale comportamento non sfuggiva ai poliziotti che lo raggiungevano immediatamente e lo bloccavano per condurre gli accertamenti del caso.

Dopo le operazioni di identificazione, nonostante la richiesta degli agenti di fornire una spiegazione del possesso di quel motociclo, l’uomo riusciva a dare nessuna valida motivazione.

Durante il controllo i poliziotti notavano che il veicolo era privo della chiave di accensione e presentava il blocco di avviamento forzato.

A quel punto, grazie alle verifiche condotte sul posto in piena sinergia con la Sala Operativa, gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario del motociclo, il quale ancora non si era accorto del furto; all’uomo, a seguito della formalizzazione della denuncia, è stato restituito il mezzo a due ruote.

Una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, il 42enne - ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva - è stato arrestato per furto aggravato, nonché denunciato all’Autorità Giudiziaria per il possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e arnesi atti allo scasso, poiché nel corso della perquisizione personale operata dai poliziotti l’uomo è stato trovato in possesso numerosi arnesi atti allo scasso custoditi all’interno della borsa che teneva a tracolla.

Informato di quanto accaduto, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Catania ha disposto che l’arrestato fosse condotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.