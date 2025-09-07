Questione sicurezza a Modica, Alternativa Socialista: affrontarla senza paure

Prosegue il dibattito sulle soluzioni da adottare a Modica per debellare i fenomeni di vandalismo, microcriminalità diffusa. E' il Movimento "Alternativa Socialista Modica" ad intervenire con una nota a firma dell'avvocato Antonio Ruta. "La nostra città - afferma Alternativa Socialista - vive ormai da tempo una condizione di crescente insicurezza che colpisce indifferentemente il centro storico, i quartieri popolari, i luoghi di aggregazione e le aree commerciali. Reiterati episodi di criminalità, ma soprattutto di microcriminalità diffusa, ormai tutt’altro che sporadici, minacciano pesantemente la serenità dei cittadini, la coesione sociale, la vitalità economica del territorio. Un problema reale, quindi, che è necessario affrontare in un pubblico confronto, con determinazione, senza infingimenti e senza reticenze, perché è interesse di tutti trovare soluzioni efficaci, anche a tutela del buon nome della nostra comunità. Ovviamente, per prima cosa è necessario potenziare l’organico delle forze dell’ordine locali, ed in particolare della Polizia Locale cittadina, ormai ridotta «al lumicino», ma anche i sistemi di video-sorveglianza. Nell’attesa che ciò avvenga, e nel caso di un aggravamento della situazione, non si può escludere l’implementazione di personale militare, da dislocare sul territorio, con specifiche finalità di presidio, monitoraggio e prevenzione, e con l’obiettivo di garantire una maggiore deterrenza dei fenomeni illeciti".

"Sia chiaro scrive Ruta - non si sta parlando di una militarizzazione della città, ma di uno strumento temporaneo, sotto la costante garanzia delle autorità giurisdizionali, tale da affermare la presenza dello Stato e l'inviolabilità dei diritti dei cittadini, dei lavoratori, delle attività produttive e dei nostri giovani. Secondo il nostro amato Presidente Sandro Pertini «nella difesa della pace così come nella tutela dell’unità, della sicurezza e dell’indipendenza nazionale consiste il fine ultimo delle forze armate, garanti e depositarie dei più alti valori spirituali e morali consegnatici dalla lotta di Liberazione»