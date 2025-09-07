ou
Tragedia della strada nel Siracusano: perdono la vita tre centauri

CronacaRagusaSiracusa

Tragedia della strada questa mattina nel Siracusano. Il bilancio è drammatico: tre vittime. L'incidente si è verificato intorno alle 10 sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, zona montana della provincia di Siracusa. Un 40enne della provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, un 33enne e una 39enne della provincia di Catania, a bordo di un’altra Kawasaki, sono deceduti. Una quarta persona sarebbe rimasta ferita. Immediati i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Per il 33enne, che era rimasto gravemente ferito, è giunto l’elisoccorso ma purtroppo è morto per le ferite riportate. I carabinieri di Noto stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica.
Il sindaco del Comune di Buscemi, Michele Carbè esprime profondo cordoglio e indignazione per l’ennesimo incidente mortale verificatosi lungo la Strada Statale 124, che ancora una volta ha visto coinvolti dei motociclisti. Da troppi anni, in particolare durante il fine settimana – spiega il primo cittadino di Buscemi – quel tratto di strada, che attraversa il territorio comunale, si è trasformato in un vero e proprio circuito per motociclisti, diventando teatro di condotte di guida spericolate che mettono in serio pericolo non solo la vita degli stessi motociclisti, ma anche quella degli abitanti, delle famiglie e di tutti coloro che percorrono quotidianamente la statale". Il sindaco di Grammichele, Pippo Greco, su Facebook: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della Giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”.

