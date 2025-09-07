Precipita in una grotta lavica e riporta traumi e lesioni: soccorsa sull'Etna

Poco dopo le 11.30 di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Sicilia, è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 di Catania per una giovane ragazza che durante una escursione nell'area di Case del Vescovo, sul versante sud dell'Etna, è precipitata in una grotta lavica ad andamento verticale, per circa 4 metri, procurandosi importanti traumi e lesioni. Immediatamente si sono dirette verso la "Grotta dei pastori erranti" squadre del Soccorso Alpino e del Soccorso Speleologico del CNSAS. La ragazza è stata raggiunta dai Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, valutata e trattata dal punto di vista sanitario in collaborazione con il medico del 118, giunto prontamente con l'ambulanza. L'infortunata è stata quindi posizionata nel materassino a depressione, imbarellata e recuperata fino in superficie. La giovane è stata poi immediatamente trasferita presso l'elisuperficie del piazzale del Rifugio Sapienza dove ad attenderla era presente l'eliambulanza del 118, preventivamente richiesta dal Soccorso Alpino e Speleologico. All'interno della grotta era precipitato anche il cane della ragazza, che è stato recuperato incolume. L'intervento, che si è concluso poco dopo le 13.30, è stato svolto in collaborazione con i militari della GdF.