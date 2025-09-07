La 'Vecchia Guardia' di Avola aderisce a "Una mano per la scuola"

La “Vecchia Guardia Avola-Amici del Pallone” - gruppo squadra amatoriale di calcio a 11 che fa’ capo a Davide Manganaro, come sempre, da quando l’amministrazione comunale di Avola ha promosso l’iniziativa solidale “Una mano per la scuola”, ha aderito con una cospicua donazione di materiale scolastico che sarà destinato agli studenti rientranti nelle cosiddette fasce deboli gestiti dal Centro comunale per giovani disagiati. Ancora una volta, i nostri beniamini campioni nel cuore hanno fatto centro, segnando una rete per la solidarietà, con il loro progetto collettivo 31.

Nella sede del Palazzo di Città, nella serata del 5 settembre 2025, il “team leader” del gruppo squadra ha consegnato direttamente nelle mani della sindaca Rossana Cannata il materiale acquistato con le donazioni liberali dei volontari del pallone, raccolte nelle interminabili ed avvincenti partite del cuore.