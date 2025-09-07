ou
ULTIME NOTIZIE

Incidente tra Corgliano e Mirto Crosia. un morto e un ferito

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
La 'Vecchia Guardia' di Avola aderisce a "Una mano per la scuola"

La 'Vecchia Guardia' di Avola aderisce a "Una mano per la scuola"

CronacaSiracusa

La “Vecchia Guardia Avola-Amici del Pallone” - gruppo squadra amatoriale di calcio a 11 che fa’ capo a Davide Manganaro, come sempre, da quando l’amministrazione comunale di Avola ha promosso l’iniziativa solidale “Una mano per la scuola”, ha aderito con una cospicua donazione di materiale scolastico che sarà destinato agli studenti rientranti nelle cosiddette fasce deboli gestiti dal Centro comunale per giovani disagiati. Ancora una volta, i nostri beniamini campioni nel cuore hanno fatto centro, segnando una rete per la solidarietà, con il loro progetto collettivo 31.
Nella sede del Palazzo di Città, nella serata del 5 settembre 2025, il “team leader” del gruppo squadra ha consegnato direttamente nelle mani della sindaca Rossana Cannata il materiale acquistato con le donazioni liberali dei volontari del pallone, raccolte nelle interminabili ed avvincenti partite del cuore.

Potrebbero Interessarti