Floridia, Peppe Tata provoca: lancia la campagna elettorale in largo anticipo

PoliticaSiracusa

Peppe Tata lancia una provocazione a Floridia, di carattere politico. Il suo volto per ricordare ai suoi concittadini che presto si andrà alle urne e che occorre serrare le fila. Presto si fa per dire perchè ci vorrà poco più di un anno per capire se i floridiani sono soddisfatti dell'amministrazione Carianni con rimorchio Pd, oppure servono nuove energie e progetti innovativi.
In un cerchio Tata scrive 'I grandi cambiamenti cominciano Ora'. Frase inequivocabile per uno come lui da sempre legato a doppio filo al Centro destra, oggi più che mai a Forza Italia.
Peppe Tata scrive:" Buongiorno, siamo in anticipo? Assolutamente No! Non lo siamo perché la mia volontà è quella di creare un gruppo insieme a voi e proporre nei prossimi 5 anni iniziative per la nostra Floridia. Quindi per costruire ciò, vi è la necessità di lavorare insieme in largo anticipo affinché si possa proporre al sindaco che decideremo di sostenere, alcuni punti cardine che ci possano rappresentare"…

