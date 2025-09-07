ou
ULTIME NOTIZIE

Incidente tra Corgliano e Mirto Crosia. un morto e un ferito

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Vasto incendio ad Agrigento, il sindaco invita a chiudere le abitazioni

Vasto incendio ad Agrigento, il sindaco invita a chiudere le abitazioni

CronacaAgrigento

Un incendio si è sviluppato in contrada Fegotto, ad Agrigento. Sono in azione i vigili del fuoco.
Il sindaco, Francesco Miccichè, avvisa la popolazione residente che "fino al completamento dei lavori è consigliato tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni per evitare l'esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta.
La misura è adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti".

Potrebbero Interessarti