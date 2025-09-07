Vasto incendio ad Agrigento, il sindaco invita a chiudere le abitazioni

Un incendio si è sviluppato in contrada Fegotto, ad Agrigento. Sono in azione i vigili del fuoco.

Il sindaco, Francesco Miccichè, avvisa la popolazione residente che "fino al completamento dei lavori è consigliato tenere chiuse imposte e persiane delle abitazioni per evitare l'esposizione a possibili esalazioni tossiche, causate della presenza di pietre contenenti zolfo nella gabbionata coinvolta.

La misura è adottata in via precauzionale, a tutela della salute pubblica e della sicurezza di tutti".