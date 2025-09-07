ou
Le azzurre del volley campionesse del mondo, Mattarella le invita al Quirinale

Fatti&Notizie

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato al Quirinale le azzurre della pallavolo laureatesi poco fa campionesse del mondo. L'invito è stato fatto pervenire tramite il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. L'incontro si svolgerà appena possibile, compatibilmente con gli impegni delle atlete.
Le azzurre della pallavolo hanno conquistato l'oro mondiale battendo in finale la Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8): E' la 36/a vittoria di fila per la nazionale allenata da Julio Velasco.
"Siamo campionesse del mondo!!!": così ai microfoni della Rai, Alessia Orro. "Eravamo stanche, un po' disconnesse - aggiunge - chiudiamo in bellezza questa estate, non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali".

