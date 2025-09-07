ou
ULTIME NOTIZIE

Incidente tra Corgliano e Mirto Crosia. un morto e un ferito

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Roma, morta la madre del sindaco Gualtieri

Roma, morta la madre del sindaco Gualtieri

Fatti&Notizie

Lutto per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E' morta infatti la mamma del primo cittadino della Capitale, che oggi ha per questo annullato gli impegni previsti. La mamma del sindaco Gualtieri, la signora Nicoletta, si è spenta questa notte all'età di 85 anni al policlinico Umberto I di Roma.
Nell'agenda del sindaco erano in programma due impegni: la partecipazione, questa mattina, alla canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati e, alle 12.30, il varo del nuovo Ponte Giulio Rocco, tra i quartieri Garbatella e Ostiense della Capitale.

Potrebbero Interessarti