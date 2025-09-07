Coppa Italia di Eccellenza, il Modica batte il Palazzolo a domicilio (1 a 5) e vola agli ottavi

Il Modica accede agli ottavi della Coppa Italia di Eccellenza battendo a domicilio il Palazzolo per cinque reti ad una. Apre le marcature Savasta all'11' su assist di Cappello che, poi, si procura due rigori trasformati da Bonanno e Maimone. I padroni di casa avevano messo a segno un gol al 19' con Suarez. Il primo tempo si chiude sul 3 a 1 a favore del Modica che, nella ripresa, segna ancora con Belluso al 30' su azione e al 36' su rigore.