Incidente tra Corgliano e Mirto Crosia. un morto e un ferito

Con la moto contro il muro di una casa: morta una coppia nello Spezzino

Fatti&Notizie

Una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19 anni sono morti per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17 a Follo, nello Spezzino. La moto sulla quale si trovavano i due giovani, per cause in via di accertamento è andata a sbattere contro il muro di una casa.
L'allarme è stato dato dai residenti della casa contro cui si è schiantata la moto.
Sul posto ambulanze e l'automedica del 118 di Spezia e di Sarzana. Per oltre mezz'ora i sanitari hanno tentato di rianimare i ragazzi ed è perfino arrivato un elicottero da Genova ma a nulla sono valsi gli sforzi delle equipe mediche giunti sul posto.

