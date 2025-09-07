ou
Rubava nelle chiese della Piana di Gioia Tauro: denunciato

Altro sud

I carabinieri di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile di vari furti all'interno delle chiese della piana di Gioia Tauro: dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza, i militari dell'Arma hanno ricostruito con precisione i movimenti del presunto autore e di collegarlo a diversi episodi, fornendo elementi decisivi per la sua identificazione. Tra i casi contestati, spicca il furto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Taurianova, dove erano stati sottratti oggetti sacri, tra cui pissidi contenenti ostie consacrate, gesto che aveva provocato profondo sdegno nella comunità locale.

