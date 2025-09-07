ou
Incidente tra Corgliano e Mirto Crosia. un morto e un ferito

Un giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale verificatosi sulla statale 106 ionica, nel tratto compreso tra Corigliano-Rossano e Mirto Crosia, in contrada "Fossa".
Il ventenne era alla guida di un'auto che si é scontrata frontalmente, per cause in corso d'accertamento, con un'altra vettura condotta da un uomo di nazionalità romena, che é rimasto ferito.
Il personale del 118 ha trasferito il ferito nell'ospedale di Rossano.
Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.
I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco.

