Tragedia della strada tra Buscemi e Buccheri, si scontrano due moto: 3 morti

E' di tre vittime il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato intorno alle 10 sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, zona montana della provincia di Siracusa. Un 40 enne di origini romene che abitava a Comiso, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, e un 33 enne e una 39 enne di Grammichele a bordo di un'altra Kawasaki sono deceduti.

Immediatii soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Per il 33 enne èg iunto l'elisoccorso ma purtroppo è morto per le gravi ferite riportate. I carabinieri di Noto stanno effettuando i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia.

I coniugi Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio sono due delle tre vittime dello scontro sulla Statale 124. La coppia lascia un figlio di 10 anni. "Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze", scrive su Fb il sindaco di Grammichele, Pippo Greco.

Interviene anche il sindaco di Buccheri. "Ho appreso del tragico incidente avvenuto nel territorio tra i Comuni di Buscemi e Buccheri. Esprimo il più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari delle vittime e confido nel lavoro della Autorità che da anni cercano di affrontare questo problema. Non è di facile risoluzione, ma sono certo che si troverà il giusto rimedio, magari pensando all'istallazione definitiva del sistema TUTOR - afferma il sindaco, Alessandro Caiazzo - . Intanto confidiamo in una presa di coscienza maggiore da parte dei motociclisti, che rimangono sempre i benvenuti nelle nostre comunità, ma che devono capire che la vita è solo una e non la si può buttare in questo modo, mettendo altresì a repentaglio anche l'incolumità di tutti coloro che il fine settimana transitano in quel tratto di strada; Non ha alcun senso".

(Nel riquadro Giuliana Briguglio e Nunzio Parisi)