La Lega presenta a Catanzaro i candidati alle Regionali

Altro sud

Domani alle 11.30 a Catanzaro, al Parco della Biodiversita' Mediterranea nella Sala Conferenze Musmi, la Lega presentera' i suoi candidati alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 in Calabria. Lo rende noto la Lega Calabria. All'incontro parteciperanno il leader della Lega, Matteo Salvini, il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, i coordinatori provinciali del partito e il governatore uscente e candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

