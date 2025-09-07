La Lega presenta a Catanzaro i candidati alle Regionali

Domani alle 11.30 a Catanzaro, al Parco della Biodiversita' Mediterranea nella Sala Conferenze Musmi, la Lega presentera' i suoi candidati alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 in Calabria. Lo rende noto la Lega Calabria. All'incontro parteciperanno il leader della Lega, Matteo Salvini, il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon, i coordinatori provinciali del partito e il governatore uscente e candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.