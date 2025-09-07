ou
Sampieri, Salvo Palazzolo svela un femminicidio di stato con “L’Amore in questa città”

il 'giocattolo' Siracusa si è rotto: azzurri si illudono poi incassano 3 gol a Cerignola

il 'giocattolo' Siracusa si è rotto: azzurri si illudono poi incassano 3 gol a Cerignola

SportSiracusa

Il Siracusa affonda anche sul campo del Cerignola. Con questo andazzo, 4 sconfitte su 4 gare, il rischio di essere la cenerentola del campionato. è tangibile. E' inutile nasconderlo ed è fin troppo evidente. che le scelte societarie sono state deficitarie e l'undici di Turati è decisamente inferiore alla squadra che ha vinto lo scorso anni il campionato. Calciatori come Russotto, Di Grazia, Marco Palermo, Sush e Mimmo Maggio erano il perno su cui costruire il futuroper la C . Invece si è scelto su giovani di belle promesse e speranze. Solo speranze. Come quella avuta stasera dal Siracusa per soli sette minuti. Perchè al 51' Pacciardi ha portato in vantaggio gli azzurri. Ma se i castelli sono costruiti sulla sabbia, alla fine crollano. Così al 58' Cuppone, autore di una doppietta, ha pareggiato i conti per poi bissare al novantesimo. Mentre il Siracusa cercava il tutto per tutto, Emmausso firmava il gol del 2 a 1.
Ancora c'è tempo per recuperare, ma il 'giocattolo' del patron Ricci, sembra si sia rotto.

AUDACE CERIGNOLA-SIRACUSA 3-1

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco 6; Cocorocchio 6 (21' st Gambale 6), Martinelli 6.5, Visentin 6; Russo 6 (42' st Spaltro), Vitale 7, Bianchini 7, Cretella 6 (25' st Sainz-Maza 6.5), D'Orazio 6 (1' st Todisco 6); Emmausso 7.5 (42' st Parlato sv), Cuppone 8.
In panchina: Fares, Iliev, Ntampizas, Paolucci, Ballabile, Moreso, Ianzano, Ruggiero.
Allenatore: Maiuri 7.5.
SIRACUSA (4-2-3-1): Bonucci 5.5; Puzone 6 (36' st Zanini 6), Pacciardi 7, Bonacchi 6 (36' st Falla 6), lob 5; Valente 5 (48' st Morreale sv), Candiano 5; Limonelli 5, Contini 5.5 (29' st Frisenna 6), Guadagni 6 (36' st Di Paolo sv); Capanni 6.
In panchina: Svlla, Frosali, Damian, Catena, Ba, Krastev.
Allenatore: Turati 6.5.
ARBITRO: Aldi di Lanciano 5.5
RETI: 6' st Pacciardi, 13' st Cuppone, 31' st Emmausso, 45' st Cuppone.
NOTE: Serata mite, terreno in buone condizioni, buona cornice di pubblico. Ammoniti Emmausso, Pacciardi. Angoli 5-1. Recupero: 4';
7'.

SERIE C - GIRONE C - 3^ GIORNATA - 07/09 Altamura - Cavese 2-1
Casarano - Benevento 1-0
Casertana - Potenza 3-2
Catania - Monopoli 4-0
Cerignola - Siracusa 3-1
Crotone - Cosenza 0-0
Giugliano - Foggia 1-0
Latina - Picerno 1-2
Salernitana - Atalanta U23 (si gioca il 17/09)
Sorrento - Trapani 1-2

CLASSIFICA: Catania 9 punti; Benevento, Casertana, Salernitana 6;
Cerignola, Picerno 5; Casarano, Crotone, Giugliano, Monopoli, Potenza 4; Altamura, Atalanta U23, Latina 3; Cosenza 2; Cavese, Sorrento 1; Siracusa, Foggia 0; Trapani -1.

Foggia 3 punti di penalizzazione Trapani 8 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 4^ GIORNATA - 14/09 Atalanta U23 - Altamura
Cavese - Giugliano
Cosenza - Catania
Foggia - Latina
Monopoli - Cerignola
Picerno - Casarano
Potenza - Crotone
Salernitana - Sorrento
Siracusa - Benevento
Trapani - Casertana

