"Sistema Carta", conferenza stampa a Siracusa sulla gestione del Comune di Melilli

Antonio Annino, ex consigliere comunale di Melilli, domani terrà una conferenza stampa alle ore 10.30 all’Hotel Alfeo di Siracusa.

Nel corso dell’incontro saranno presentati documenti inediti e rivelazioni mai rese pubbliche, che riguardano il cosiddetto “sistema Carta” e le gravi anomalie emerse nella gestione amministrativa a Melilli.

L’evento rappresenta un passaggio decisivo di una vicenda che, da tempo, solleva forti preoccupazioni per trasparenza, legalità e corretto funzionamento delle istituzioni.