Maxi attacco russo su Kiev, Trump: presto parlerò con Putin

All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha colpito per la prima volta anche il palazzo del governo a Kiev, Trump afferma di non essere "affatto contento di quello che sta succedendo" e che parlerà con Putin nei prossimi giorni perché resta comunque fiducioso"che si troverà un accordo". E presto lo si raggiungerà anche su Gaza, secondo il presidente Usa. Il movimento islamista palestinese ha dichiarato di essere pronto a riprendere"immediatamente" i negoziati, dopo la nuova proposta di Trump. E anche Netanyahu la starebbe valutando, secondo fonti vicine al premier israeliano.