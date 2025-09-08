Catania, bloccato all'alt poi fugge a piedi: aveva 9,5 chili di marijuana: va in carcere

La polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato catanese di 41 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato la fuga a un posto di controllo, nella zona del faro Biscari (Catania). L'uomo era a bordo di un'utilitaria e si è accostato dopo l'alt intimato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania ma, non appena gli agenti si sono avvicinati, l'uomo è sceso frettolosamente dalla vettura, premurandosi, però, di chiudere l'auto per poi fuggire a piedi, nel tentativo di eludere i controlli. I poliziotti l'hanno inseguito, raggiungendolo e bloccandolo dopo pochi metri.

L'uomo - che aveva assunto da subito un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti - li spintonava e li colpiva con calci per tentare di divincolarsi. Nell'auto hanno trovato una grossa scatola di cartone che conteneva 9 buste in cellophane termosaldate, con all'interno quasi 9 chili e mezzo di marijuana, sottoposta a narcotest e sequestrata.

Dalle verifiche, è emerso che l'auto era stata presa a noleggio.

A quel punto, messo alle strette, il 41enne ha confermato di aver preso la macchina in una ditta di autonoleggio, con la droga nel sedile posteriore, come da istruzioni fornite da altre persone che lo avrebbero contattato per trasportare la sostanza stupefacente fino a Vaccarizzo. Durante le verifiche, i poliziotti hanno sentito suonare ripetutamente il telefono del pregiudicato, accertando i diversi tentativi di chiamata provenienti da un'utenza anonima. Per questo motivo, anche il telefono è stato sequestrato per tutti gli eventuali accertamenti tecnici del caso.

Per il 41enne è stato disposto il trasferimento in carcere, in attesa del giudizio di convalida da parte del Gip.