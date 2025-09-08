Ruba soldi dalla cassa di un negozio: denunciato a Erice

Un 47enne trapanese è stato denunciato dai carabinieri di Erice per un furto in un negozio. I militari, durante i festeggiamenti della Santa Patrona ad Erice Vetta, lo avevano già notato mentre stava esercitando abusivamente l'attività di parcheggiatore e, dopo averlo fermato, lo avevano denunciato sequestrando l'importo che illecitamente si era fatto consegnare. Dopo poco tempo giungeva la segnalazione di un furto in un'attività commerciale del borgo dove era stata sottratta la somma di circa 300 euro dal registratore di cassa. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno riconosciuto il 47enne denunciato poco prima. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati e sequestrati gli indumenti corrispondenti a quelli indossati durante la commissione del furto.