ou
ULTIME NOTIZIE

Nasce 'Spazio civico Floridia' per una politica competente e partecipativa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ruba soldi dalla cassa di un negozio: denunciato a Erice

Ruba soldi dalla cassa di un negozio: denunciato a Erice

CronacaTrapani

Un 47enne trapanese è stato denunciato dai carabinieri di Erice per un furto in un negozio. I militari, durante i festeggiamenti della Santa Patrona ad Erice Vetta, lo avevano già notato mentre stava esercitando abusivamente l'attività di parcheggiatore e, dopo averlo fermato, lo avevano denunciato sequestrando l'importo che illecitamente si era fatto consegnare. Dopo poco tempo giungeva la segnalazione di un furto in un'attività commerciale del borgo dove era stata sottratta la somma di circa 300 euro dal registratore di cassa. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno riconosciuto il 47enne denunciato poco prima. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati e sequestrati gli indumenti corrispondenti a quelli indossati durante la commissione del furto.

Potrebbero Interessarti