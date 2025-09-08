ou
ULTIME NOTIZIE

Nasce 'Spazio civico Floridia' per una politica competente e partecipativa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Floridia, 3 segnalati per il crack e due sanzionati: guidavano ubriachi

Floridia, 3 segnalati per il crack e due sanzionati: guidavano ubriachi

CronacaSiracusa

Sabato sera i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto a Floridia, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, verificato il rispetto delle prescrizioni a carico di decine di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e altre misure limitative della libertà personale, eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga. Nel corso dei controlli su strada i militari hanno identificato 55 persone, controllato 32 veicoli ed elevato sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per circa 2mila euro. Un 61enne e un 55enne sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Siracusa per guida in stato di ebbrezza e un 23enne per recidiva di guida senza patente. Inoltre, tre persone, di età compresa tra i 36 e i 45 anni, sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina, hashish e crack per uso personale.

Potrebbero Interessarti