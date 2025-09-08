ou
Attacco a Gerusalemme, sei morti e dieci feriti: due terroristi uccisi

Asp di Enna, sospeso ricevimento agli uffici amministrativi

Cronaca Enna

Da domani gli uffici amministrativi del distretto sanitario di Enna, al primo piano di via Calascibetta a Enna alta, saranno interessati da una sospensione temporanea di ricevimento del pubblico a causa delle operazioni di trasloco, necessarie per i lavori di ammodernamento della struttura.    Solo per le urgenze indifferibili relative a esenzioni ticket per patologie e prescrizioni di ossigeno liquido, sarà garantito, in emergenza, il servizio al secondo piano del distretto in viale Diaz n.49.     L'intervento, che rappresenta un importante investimento per il miglioramento dei servizi sanitari territoriali, prevede la completa riorganizzazione degli spazi per renderli più funzionali ed efficienti. 

