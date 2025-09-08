ou
ULTIME NOTIZIE

Attacco a Gerusalemme, sei morti e dieci feriti: due terroristi uccisi

Bloccati in piazza Sant'Erasmo a Palermo due uomini armati di pistole

CronacaPalermo

Agenti della squadra mobile di Palermo hanno arrestato un 38enne e un 35enne sorpresi nella zona di piazza Sant'Erasmo in possesso di due pistole. L'arresto è stato eseguito giovedì scorso due ore dopo il ferimento di Antonino Madonia, 49 anni, avvenuto a Ballarò. Sono in corso indagini per stabilire se le armi siano state utilizziate in quella sparatoria. Sul caso indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto per i due indagati i domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico.

